Временное отстранение экс-чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Александра Поветкина из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил связано с несовершенством системы тестирования. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко.

«Знаете, бывает много случаев, когда спортсмены давно завершили карьеру, а расследование продолжается, выносятся решения. Скорее, здесь речь идет о несовершенстве системы тестирования и оспаривания. Не один раз дисквалифицировали спортсменов, которые давно не выступают. Уже сколько лет прошло? Мне кажется, система бюрократизирована. Но, возможно, в этом есть и политический подтекст», — допустил Тищенко.

Поветкин временно отстранен 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. За сутки до этого он победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

У Поветкина уже дважды возникали проблемы с допингом. Оба раза — в 2016 году. Сначала в пробе был найден мельдоний, потом — остарин.

Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а россиянин объявил о завершении карьеры. В мае 2014 года стал вице-губернатором Вологодской области.