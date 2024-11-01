Российских звезд бокса ловят на допинге даже на пенсии. Что происходит?

Поветкин и Дрозд временно отстранены, хотя не выступают уже давно.

© Чемпионат.com

В российском боксе случился очередной допинговый скандал. Интересно, что его фигуранты – спортсмены, которые уже завершили свои профессиональные карьеры. Под подозрение в употреблении допинга попали олимпийский чемпион и претендент на титул чемпиона мира в профессионалах Александр Поветкин и бывший чемпион мира в профессионалах Григорий Дрозд.

Оба боксёра временно отстранены от профессионального бокса, хотя Поветкин повесил перчатки на гвоздь в 2021 году, а Дрозд – и вовсе в 2017 году. Об отстранении сообщило Международное агентство допинг-тестирования, которое с 2019 года сотрудничает с Международной ассоциацией бокса (IBA).

И Поветкин, и Дрозд обвиняются в нарушении антидопинговых правил 10-летней давности. У Александра нарушение датируется 25 октября 2014 года, у Григория – 28 сентября 2014 года. Оба боксёра осенью 2014 года проводили поединки на профессиональном ринге. Нарушение Поветкина датируется следующим днём после его победы над Карлосом Такамом, а нарушение Григория – следующим днём после победы в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC над Кшиштофом Влодарчиком.

Решение Международного агентства допинг-тестирования основывается на базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Это, кстати, та самая лаборатория, пробы которой были переданы Всемирному антидопинговому агентству, а оно, в свою очередь, по результатам исследований этих проб наказало более двух сотен российских спортсменов.

Ситуация, конечно, из ряда вон выходящая. С момента нарушений, которые сейчас пытаются приписать российским боксёрам, прошло 10 лет. За это время Дрозд сумел один раз защитить чемпионский пояс, но затем травмы и возраст вынудили Григория повесить перчатки на гвоздь. Поветкин же и вовсе боксировал после «нарушения» ещё шесть с половиной лет, в том числе проводил поединок за три чемпионских титула с Энтони Джошуа.

Вы представляете, сколько за это время Александр сдал допинг-проб? Да и Григорий перед своим последним поединком тоже тестировался – и ничего не было найдено. Ну а про Поветкина и говорить не стоит. Да, он дважды попадал в так называемые допинг-скандалы, связанные с наличием в его пробах следов мельдония и остарина соответственно, но оба раза был признан невиновным. Было это в 2016 году, Александра даже убирали из рейтингов ведущих организаций, однако в 2017 году все пробы, сданные Поветкиным, оказались чистыми, и после разбирательств Александра вернули в рейтинги. С тех пор к Русскому Витязю, конечно, было приковано особое внимание, особенно перед поединком с Джошуа. Но все последующие тестирования Александр прошёл без проблем. При этом стоит сказать, что те два обвинения, которые были в 2016 году, выдвинула антидопинговая лаборатория в Лос-Анджелесе, где Поветкин добровольно сдавал тесты, хотя мог и не сдавать, потому что эта лаборатория не относилась к системе Всемирного антидопингового агентства. Зато тесты, сданные параллельно в швейцарской лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством, были чистыми, за что в дальнейшем, собственно, Поветкин в том числе и был реабилитирован.

У Александра была колоссальная любительская карьера – он становился чемпионом мира и олимпийским чемпионом. И, конечно, на любом подобном старте строжайшая система допинг-тестирования. В профессионалах Александр провёл 16 лет, за которые сдал бесчисленное количество допинг-тестов в разных странах и лабораториях. И если убрать за скобки те два случая с пикограммами мельдония и остарина, найденными одной и той же лабораторией в Лос-Анджелесе в преддверии титульных поединков Александра против американца Деонтея Уайлдера и канадца Бермейна Стиверна (совпадение ли, как думаете?), Поветкин не провалил ни одной пробы. Григорий Дрозд и вовсе никогда не был замечен ни в каких допинг-скандалах на протяжении всей своей карьеры, хотя боксировал 14 лет.

И вот теперь, когда оба российских боксёра уже давно на пенсии, «прилетает» письмо счастья. Как его воспринимать – вопрос риторический. Александр и Григорий не выступают, для них временное отстранение звучит довольно странно, ведь они уже на пожизненном добровольном отстранении. А сама ситуация выглядит крайне странно. Находят какие-то допинг-пробы 10-летней давности (почему не 20-летней?) и утверждают, что Поветкин и Дрозд нарушали антидопинговые правила. Во время карьеры пробы боксёров тщательно проверялись, особенно перед титульными боями, и ничего найдено не было, а когда боксёры уже оказались на заслуженной пенсии, вдруг… нашли! Вот такие вот опытные следопыты оказались в Международном агентстве допинг-тестирования.

Интересно, как ситуация будет развиваться дальше. В агентстве заявили, что боксёры отстранены на время проверки, хотя никто из них не собирался на ринг. Пока вся ситуация выглядит крайне странно и нелепо.