Чемпион UFC Мухаммад снялся с боя против Рахмонова

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад снялся с поединка против представителя Казахстана Шавката Рахмонова по медицинским показаниям.

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Поединок должен был состояться 7 декабря на турнире UFC 310 в Лас‑Вегасе (США).

— Подхватил инфекцию, которая попала в костную ткань в ноге. Пришлось сделать инъекцию антибиотиков, в течение следующих 6 недель никакой физической активности. Прошу прощения у всех, кто хотел посмотреть мой поединок, — написал Мухаммад в социальных сетях.

Он также опубликовал фото распухшего пальца на ноге.

В смешанных единоборствах Мухаммад одержал 24 победы, потерпел три по