Конор Макгрегор выбрал образ на Хэллоуин

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал, в каком образе отметил Хэллоуин. Ирландский боец смешанных единоборств предстал в качестве военного с оружием. Хэллоуин отмечался в четверг, 31 октября.

© Чемпионат.com

«Весёлого Хэллоуина», — подписал фотографии Макгрегор.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они собирались сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию. Дата его следующего боя, как и соперник, пока не известны.