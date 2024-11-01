Боец UFC Кутателадзе жёстко ответил Шаре Буллету на его слова о Грузии

Боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), грузин Гурам Кутателадзе ответил известному и непобеждённому бойцу UFC, который выступает в среднем весе (до 84 кг), россиянину Шарабутдину Магомедову, более известному как Шара Буллет.

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«Ты спортсмен, оставь разговоры о войне с Грузией. Оставь разговоры на камеру и интервью. Когда увидимся, тогда и поговорим об уроках истории, географии, урок русского языка и о жизни», — написал Гурам Кутателадзе на своей странице в социальных сетях.

Напомним, несколько дней назад Шарабутдин Магомедов заявил, что благодаря России, Грузия не стала частью современного Дагестана.