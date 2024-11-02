Боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, зачем таскал поезд

Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов рассказал, для чего он решил испытать себя в силовом экстриме.

«Если бы я волновался, этого бы не делал. О чём тут переживать? Человек, который выходит в ринг всю жизнь, вряд ли беспокоится о здоровье. Бокс – самый безопасный вид спорта, вы что не знали (смеётся)? Футбол даже опаснее. Они там падают, коленки разбивают. А тут мягкие перчаточки, абсолютно ничего страшного. Бокс – спорт джентльменов. Проявление силы свойственно любому мужчине. Дело каждого – в каком контексте это делать. Хотел попробовать и попробовал. Получил ли я удовольствие? Получил. Доволен ли я? Доволен. А что будет после, уже не особенно тревожит. Живём один раз, второй попытки не будет. Хочется попробовать себя, проверить в экстремальных условиях. Сделать восхождение на Эльбрус, попробовать потянуть поезд. Нравится всё это. Не могу отказывать себе в удовольствии это делать», — сказал Дмитрий Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.