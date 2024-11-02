Даниэль Дюбуа заинтересован в поединке против Фабио Уордли

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа заявил о том, что заинтересован в проведении поединка против своего перспективного соотечественника Фабио Уордли, в то время как экс-чемпион мира в этом весе Энтони Джошуа пока не готов выйти на реванш с ним.

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Дюбуа отметил, что у Уордли был отличный последний бой против другого британского супертяжеловеса Кларка Фрейзера, который состоялся 12 октября в Саудовской Аравии. Уже в стартовом раунде Уордли отправил Кларка в брутальный нокаут.

«У него было очень хорошее выступление с Кларком Фрейзером», — приводит слова Дюбуа TalkSport.

Стоит отметить, что руководство IBF (Международной боксёрской Федерации) дало одобрение Дюбуа на проведение добровольной защиты титула против любого из топ-15 рейтинга. Уордли сейчас занимает 12-ю позицию.