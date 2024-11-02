Майк Тайсон рассказал о подготовке к боям

Легендарный бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, что все его близкие и родственники держатся от него подальше во время его подготовки к боям.

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«Вы не поверите, но я сам себе не нравлюсь. В лагере мне плевать на чувства других. А семья в эти моменты не рядом. Они держатся от меня подальше, потому что понимают, что я такой. Они понимают, что это всё страх. Я не показываю этого. Но это всё страх», — сказал Майк Тайсон в подкасте у Генри Сехудо и Камару Усмана.

Напомним, что Тайсон проведёт официальный 8-раундовый боксёрский поединок против популярного блогера и профессионального боксёра Джейка Пола. Этот бой станет главным событием боксёрского вечера 15 ноября в Арлингтоне.