Чудинов оценил возможность реванша между Биволом и Бетербиевым

Чудинов: «Бетербиеву до конца жизни будут припоминать отказ от реванша с Биволом»
Бывший обладатель титула WBA (Super) во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов оценил возможность реванша между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоялся 12 октября в Эр‑Рияде, Бетербиев одержал победу решением большинства судей (114:114, 115:113, 116:112).
— Судьи компетентнее нас. Оба бойца показали офигенный бой. Высококлассные боксеры. С одним я даже стоял на сборах (Бетербиев), и знаю, какая это машина. Очень больно даже от ударов по защите. Мне было 17 лет. Артур никого и никогда не жалел. Я сам, как и Бивол, рассчитывал работать с ним с дистанции. Шанс есть только тогда. В ближнем бою уже начинает «гулять» голова. Очень важно вовремя выйти из ближнего боя. Я на стороне Дмитрия. Считаю его победителем. Опять же, судьям виднее. Ничего плохого не произошло. Никто не умер, не обанкротился. Оба остались звездами, а сам бой — «туда‑сюда». Дискуссия привлечет внимание. В следующий раз заработают в два раза больше. Очень за них рад. Реванш требуется. Обязательно. Может, и третий бой. Второй бой уж точно. Артуру до конца жизни будут припоминать, если он откажется от реванша. Ему обязательно нужно сделать реванш и поставить точку, — приводит слова Чудинова Metaratings.ru.