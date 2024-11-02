Чудинов оценил возможность реванша между Биволом и Бетербиевым

Бывший обладатель титула WBA (Super) во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов оценил возможность реванша между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

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Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоялся 12 октября в Эр‑Рияде, Бетербиев одержал победу решением большинства судей (114:114, 115:113, 116:112).