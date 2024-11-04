Российские боксеры завоевали пять золотых медалей на юниорском ЧМ в Будве

В Черногории завершилось первенство мира по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет, где россияне выступали под флагом своей страны. А в честь наших чемпионов звучал гимн РФ.

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По итогам соревнований сборная России завоевала 8 медалей - 5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую - и заняла третье место в общекомандном зачете.

Золотые награды выиграли Снежана Кузнецова (весовая категория до 52 кг), Диана Сикстус (до 54 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Платон Козлов (до 60 кг) и Руслан Шихмамбетов (До 80 кг)

Старший тренер юниорок Александр Михайлов напомнил, что на прошлом первенстве мира Диана Сикстус завоевала бронзу, но за год улучшила свой результат, что очень радует.

А старший тренер юниоров Виктор Супрун признался, что команда рассчитывала на первое место в общем зачете.