Российские боксеры завоевали пять золотых медалей на юниорском ЧМ в Будве
В Черногории завершилось первенство мира по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет, где россияне выступали под флагом своей страны. А в честь наших чемпионов звучал гимн РФ.
По итогам соревнований сборная России завоевала 8 медалей - 5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую - и заняла третье место в общекомандном зачете.
Золотые награды выиграли Снежана Кузнецова (весовая категория до 52 кг), Диана Сикстус (до 54 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Платон Козлов (до 60 кг) и Руслан Шихмамбетов (До 80 кг)
Старший тренер юниорок Александр Михайлов напомнил, что на прошлом первенстве мира Диана Сикстус завоевала бронзу, но за год улучшила свой результат, что очень радует.
А старший тренер юниоров Виктор Супрун признался, что команда рассчитывала на первое место в общем зачете.
- Немного у нас не получилось. Сказался небольшой международный опыт, хотя в Чите недавно мы успешно прошли турнир, в котором принимали участие разные страны, но соревнования были домашними для нас, - приводит слова специалиста пресс-служба Федерации бокса России. - В любом случае ребята провели два хороших сбора, были готовы. В основном я считаю выступление команды хорошим.