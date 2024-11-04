Майк Тайсон объяснил, зачем целовал Хасбика

Американский боксер Майк Тайсон в подкасте All The Smoke на YouTube признался, что целовал и тискал 22-летнего дагестанского блогера Хасбика (настоящее имя — Хасбулла Магомедов), потому что случайно принял его за ребенка. Бойцы и фанаты единоборств с удивлением отреагировали на встречу знаменитостей, которая произошла в 2023 году.

Я думал, что это ребенок. Я изображал, что играюсь с ним. Так уж я веду себя с детьми. Я его обнимал, держал на руках. А ему, оказывается, сколько, 26 лет? Нет, я не играл на камеру, — объяснил Тайсон.

В 2023 году Тайсон пригласил Хасбика на свой подкаст Hotboxin’. Тогда поклонники спортсмена обратили внимание на его странное поведение. Тайсон позволил Хасбику наносить ему удары, а затем взял блогера на руки, щекотал его, целовал и игрался с ним.

Хасбик имеет генетическую аномалию, из-за которой во взрослом возрасте выглядит как ребенок. Согласно данным из открытых источников, его рост составляет 1,02 м.

Ранее фанаты предложили низкорослому индийскому блогеру Декиа вызвать на бой российского коллегу Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик. Отмечалось, что индиец очень похож на россиянина, в связи с чем некоторые пользователи Сети считают его дипфейком.