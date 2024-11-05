Дональд Трамп обратился к экс-чемпиону UFC в день выборов президента США

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп поблагодарил бывшего чемпиона UFC Камару Усмана за поддержку. Ранее тот заявил, что солидарен со взглядами Трампа.

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«Я знаю, как хочу жить и как хочу воспитывать свою семью», — написал Усман на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению фото с Трампом.

«Для меня честь услышать такое от великого бойца. Спасибо!» – ответил Дональд.

Выборы президента США проходят сегодня, 5 ноября. Трамп является кандидатом от Республиканской партии. Кандидаткой от Демократической партии является Камала Харрис.

Ранее непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов заявил, что хотел бы сразиться с Усманом на турнире UFC 310 в декабре.