Независимый совет по женскому спорту потребовал лишить Хелиф золота ОИ‑2024

Независимый совет по женскому спорту (ICONS) потребовал лишить алжирку Иман Хелиф золота летних Олимпийских игр в Париже, сообщает Bild.

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Хелиф на Играх‑2024 в Париже завоевала золото в соревнованиях по боксу среди женщин. Осенью издание Le Correspondant опубликовало медицинский отчет, согласно которому у спортсменки было выявлено отсутствие матки и яичников, а также наличие семенников в паховом канале и «микропенис». При этом Международная ассоциация бокса (IBA) в 2023 году отстраняла Хелиф во время чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста. В результате гендерного теста было доказано, что она имеет ХY‑хромосомы.

— Мы согласны с тем, что медаль и все награды должны быть отобраны и переданы спортсменке, показавшей лучший результат. Необходимо ввести санкции и наказания, чтобы привлечь к ответственности руководителей МОК и алжирской команды и всех тех, кто подверг женщин серьезному риску, — заявил соучредитель совета Ким Джонс.

Аналогичная ситуация связана с тайваньской спортсменкой Линь Юйтин, выигравшей золотую олимпийскую медаль в боксе в весовой категории до 57 кг. Она ранее также провалила гендерный тест IBA, но получила допуск от МОК на Олимпиаду во Франции, где победила всех соперниц.