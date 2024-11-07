Александр Емельяненко может провести бой в National Fighting League

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко может провести поединок в National Fighting League. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Гилани Калиматов.

"Готовим конкретное предложение для Александра. Есть вероятность, что он может выступить уже на турнире 21 декабря в Магасе. Но мы ориентируемся и на следующий год", - сказал Калиматов.

Калиматов добавил, что Емельяненко выразил готовностью провести поединок в лиге.

Емельяненко в настоящий момент находится в центре реабилитации в Ингушетии. Ему 43 года. На его счету 29 побед, 10 поражений и 1 ничья.