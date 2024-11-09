Украинский боксер-чемпион умер в 45 лет

На Украине умер известный боксер Вячеслав Узелков. Чемпиону нескольких боксерских ассоциаций было 45 лет, сообщает издание «Страна» со ссылкой на Украинскую федерацию бокса.

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«С глубокой скорбью сообщаем, что украинский бокс понес тяжелую утрату – ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта…» — говорится в некрологе Украинской федерации бокса.

Причины смерти не сообщаются. Известно, что минувшей весной Узелкова госпитализировали из-за проблем с работой сердца. В апреле ему сделали операцию, затем он проходил реабилитацию.

Вячеслав Узелков был чемпионом WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental. Спортсмен выступал в полутяжелом весе.

После завершения карьеры Узелков работал телеведущим.