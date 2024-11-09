Украинский боксер-чемпион умер в 45 лет
На Украине умер известный боксер Вячеслав Узелков. Чемпиону нескольких боксерских ассоциаций было 45 лет, сообщает издание «Страна» со ссылкой на Украинскую федерацию бокса.
«С глубокой скорбью сообщаем, что украинский бокс понес тяжелую утрату – ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта…» — говорится в некрологе Украинской федерации бокса.
Причины смерти не сообщаются. Известно, что минувшей весной Узелкова госпитализировали из-за проблем с работой сердца. В апреле ему сделали операцию, затем он проходил реабилитацию.
Вячеслав Узелков был чемпионом WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental. Спортсмен выступал в полутяжелом весе.
После завершения карьеры Узелков работал телеведущим.