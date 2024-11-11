$97.83-0.24105.45-0.12
Войти в почту

Уайлдер рассчитывает получить бой с Нганну: «Да, мы все еще продолжаем»

Деонтей Уайлдер не планирует завершать боксерскую карьеру.

Уайлдер рассчитывает получить бой с Нганну
© Sports.ru
«Лучшее еще впереди. Да, мы все еще продолжаем. Фрэнсис Нганну, я сожалею о твоей потере. Я могу только представить, каково это – потерять ребенка. Я надеюсь, что никогда не испытаю это чувство. Надеюсь, что жизнь у тебя, брат, складывается прекрасно. Наш бой – разговор, к которому я все еще надеюсь присоединиться», – заявил экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.
Бокс/MMA
Деонтей Уайлдер
Sports.ru: главные новости