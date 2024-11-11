Уайлдер рассчитывает получить бой с Нганну: «Да, мы все еще продолжаем»
Деонтей Уайлдер не планирует завершать боксерскую карьеру.
«Лучшее еще впереди. Да, мы все еще продолжаем. Фрэнсис Нганну, я сожалею о твоей потере. Я могу только представить, каково это – потерять ребенка. Я надеюсь, что никогда не испытаю это чувство. Надеюсь, что жизнь у тебя, брат, складывается прекрасно. Наш бой – разговор, к которому я все еще надеюсь присоединиться», – заявил экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.
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