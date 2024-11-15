Тайсон дал пощечину Полу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон ударил рукой по лицу видеоблогера Джейка Пола в ходе финальной битвы взглядов перед поединком.

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В четверг состоялась церемония взвешивания, Тайсон оказался тяжелее своего соперника (103,6 кг против 103,1 кг). После этого Тайсон и Пол сошлись в битве взглядов, однако экс‑чемпион сразу дал оппоненту пощечину, пришлось вмешаться сотрудникам службы безопасности.

— Разговоры окончены, — сказал после этого Майк Тайсон.

На счету Тайсона 50 побед (44 из них нокаутом) и 6 поражений на профессиональном ринге, два его боя признаны несостоявшимися. Пол в боксе одержал 10 побед, проиграл один поединок. Бой Тайсона и Пола состоится в пятницу в Арлингтоне, штат Техас.