Шеннон Бриггс: Тайсон проиграл Полу из-за меня

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Шеннон Бриггс, который помогал на заре карьеры популярного блогера Джейка Пола нарабатывать боксёрские навыки, винит себя в поражении легендарного 58-летнего Майка Тайсона, который уступил Полу единогласным решением судей по итогам восьми раундов боя.

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