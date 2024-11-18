Бойца ММА избили в московском ночном клубе

Охрана избила бойца ММА-промоушена Fight Nights Global Кирилла Фоменкова в московском баре музыканта Ильи Лагутенко «Мумий Тролль». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Инцидент произошел накануне вечером. После краткого словесного конфликта по неустановленной причине в ход пошли кулаки. Фоменков, который является мастером спорта по панкратиону и кандидатом в мастера по рукопашному бою, получил травмы. Врачи диагностировали у спортсмена сотрясение мозга и гематому под левым глазом.

Пострадавшего госпитализировали. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства инцидента.

Напомним, что 10 ноября бойца поп-ММА Джавида Рзаева арестовали после драки в одном из баров Энгельса. Его обвиняют по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) — по версии следователей, боец сам устроил потасовку в заведении.