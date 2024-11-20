«Победитель» Чимаева сломался. Любимчик UFC выдал худший бой года

Никала освистала вся арена.

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В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке прошёл большой номерной турнир UFC 309. В рамках основного карда ивента, помимо прочих, выступил непобеждённый талант Бо Никал, которого очень любят в промоушене.

В американца очень верят, и он сам частенько нахваливает свою борьбу, но пока Бо ведут очень аккуратно. До UFC 309 он провёл под эгидой промоушена три поединка — во всех победил досрочно и неизменно выступал на крупных турнирах, причём неизменно же в основном карде. В том числе и на знаковом UFC 300, хотя там было множество звёзд и экс-чемпионов, бившихся в прелимах. То есть любовь боссов промоушена к Никалу ни для кого не секрет. И новым соперником Бо стал шотландец Пол Крэйг.

Сейчас Пол совершенно не впечатляет (до боя с Никалом было четыре поражения в пять поединках) и не входит в рейтинги, но ещё совсем недавно он был в топ-15 полутяжёлого и среднего дивизионов. К тому же Крэйг, например, нанёс единственное в карьере поражение Магомеду Анкалаеву, однако всё это дела давно минувших дней. Из-за мощного спада Пол выглядел удобным соперником для Никала — есть хороший грэпплинг и опаснейший треугольник, есть более-менее узнаваемое имя, и всё. В остальном Бо на бумаге был сильнее и неслучайно шёл главным фаворитом всего карда.

На деле же высококлассный борец Никал весь бой провёл в стойке и просто забрасывал оверхенды, которые изредка цепляли Крэйга. Пол отвечал киками, которые были читаемы, и тоже почти не угрожал. В итоге за счёт большей активности Никал забрал все три раунда и впервые в карьере дошёл до решения судей, которые единогласно отдали ему победу. Такой перформанс Бо встретили дружным и мощным гулом на арене, который не прекращался и во время октагон-интервью. Справедливо, ведь это был очень плохой бой. Чуть больше 100 ударов (54 на 48) на двоих за 15 минут боя — для сравнения девушки Вивиан Араужо и Карин Силва, бившиеся до них, нанесли друг другу 180 ударов.

Никал попытался оправдаться: «Я вышел и доминировал все 15 минут, но публика хочет видеть кровь, хочет, чтобы я вырубал всех за 25 секунд или душил за минуту, однако реальность такова, что это опытные ребята, которые тренируются десятилетиями, не пару лет, как я. Считаю, что показал потрясающее выступление, доминировал, посёк его. Если бы были ещё два раунда, я бы финишировал его. У него 26 боёв, у меня — шесть, и я надирал ему зад все 15 минут. Посмотрите на всех великих: Джонса, Хабиба, Сен-Пьера, Мышонка — у всех у них есть победы решениями над неуступчивыми ребятами».

Победа решением сама по себе вообще не проблема. И Крэйг действительно опытный боец, а Никал относительно недавно перешёл в ММА. Но выступления в главных кардах больших событий и слова самого Бо завышают ожидания от него. Обычно Никал высказывается о Хамзате Чимаеве: «Хамзат Чимаев исключительный. Я, вероятно, единственный, кто может сравниться с ним в борьбе. И думаю, что в итоге это будет бой, который мы увидим. Мне нужно много работать для этого».

Были громкие слова и про Шару Буллета: «Я бы хотел подраться с Магомедовым, но для меня это не сложный бой, даже несмотря на то что придётся лететь в Эр-Рияд. Я бы сделал это, легко, однако в UFC, вероятно, не заинтересованы в этом сейчас. Хотя, может быть, я ошибаюсь, и им плевать. Тогда я могу отправиться с Саудовскую Аравию, получить быстрый чек. 90 секунд — и можно лететь обратно».

Однако пока Никала грамотно ведут (как и Шару, однако Магомедов уже в топ-15), и он на этом уровне не всегда впечатляет. Да, хорошая борьба, но, например, Джейми Пиккетта в дебюте Бо перевёл только после удара между ног, что проглядел рефери. Чимаев, которого Никал «побеждает» в интервью через раз, показал, что его борьба будет работать с кем угодно — Камару Усман и Роберт Уиттакер не дадут соврать.

И борьба Чимаева работала ровно так же в самом начале его карьеры, когда он, как и Никал, только перебрался в ММА. В Brave CF только один человек не дал Хамзату себя перевести — Икрам Алискеров, но был нокаутирован. То есть у Хамзата есть и план Б. Зато с Мзвандиле Хлонгой, Сидни Уилером и Марко Кисичем Чимаев справился без всяких вопросов. И в UFC тоже Борз уничтожал всех соперников в куда более доминирующей манере, чем Никал.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Бо свой план Б показал только с Вэлом Вудбёрном, который выходил на пятидневном уведомлении. Поэтому Никалу стоит сосредоточиться на себе, а не на рассуждениях о том, как он сможет противостоять Чимаеву. Для этого американцу нужно проделать не просто большую, а гигантскую работу, и далеко не факт, что он в итоге осилит барьер топ-10. И, конечно, Бо стоит слегка осадить и подержать, например, в прелимах. В противном случае фаворитизм в его отношении станет выглядеть уже нелепо.