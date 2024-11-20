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Джейк Пол отреагировал на обещание Нганну ударить его при встрече

Американский видеоблогер Джейк Пол ответил на критику бывшего чемпиона UFC камерунца Фрэнсиса Нганну.

Джейк Пол отреагировал на обещание Нганну ударить его при встрече
© Чемпионат.com

Напомним, Нганну негативно отреагировал на победу Пола в бою с Майком Тайсоном и пообещал, что видеоблогер «получит две-три пощёчины, когда увидится с ним в следующий раз».

«Погоня за пощёчинами не к лицу тебе, легенда. Возможно, Джон Джонс всё-таки величайший тяжеловес», — написал Пол в социальной сети X (ранее Twitter).

Поединок Майка Тайсона и Джейка Пола состоялся 16 ноября в Арлингтоне (США) и завершился победой видеоблогера единогласным судейским решением по итогам восьми раундов.

Бокс/MMA
Майк Тайсон
Джон Джонс