Петр Ян прокомментировал подписание долгосрочного контракта с UFC

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян прокомментировал подписание долгосрочного контракта с организацией перед боем с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

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«Я начал свой большой путь в UFC, пришёл к определённым результатам. И организация оказала мне поддержку. Конечно же, я рад. Это прекрасная возможность для меня», — сказал Пётр Ян в подкасте MMA Fighting.

Поединок Яна и Фигейреду возглавит турнир UFC Fight Night 248, который состоится 23 ноября в Макао (Китай). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.