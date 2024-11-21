Джейк Пол заявил о готовности подраться со своим братом

Джейк Пол заявил о готовности подраться с братом Логаном
Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге, заявил о готовности провести бой с родным братом Логаном Полом. Об этом он сказал в подкасте Impaulsive.
Логан: «С кем ты подерёшься следующим?»
Джейк: «Со всеми».
Логан: «Как насчёт меня?»
Джейк: «Да, я подерусь тобой. Почему нет? Ты чертовски мелкий».
Логан: «Наш бой был бы безумием».
Джейк: «Было бы здорово. Я бы расстроился, отстойно, что кому-то придётся проиграть, но это буду не я».
Логан: «У меня другое мнение. Было бы нехорошо разрушить боксёрскую карьеру младшего брата. Люди бы сказали, что я плохой старший брат, хотя они уже это говорят».