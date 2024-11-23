Петр Ян одержал победу на турнире UFC

Россиянин Петр Ян победил бразильца Дейвесона Фигейредо в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в китайском Макао.

© UFC

Пятираундовый поединок завершился победой Яна решением судей.

Яну 31 год, на его счету теперь 18 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах. Ранее он владел чемпионским поясом UFC в легчайшем весе. Фигейредо 36 лет, в его активе стало 4 поражения при 24 победах, также 1 поединок завершился вничью.

Бразилец ранее владел чемпионским титулом UFC в наилегчайшем весе.