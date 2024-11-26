Тактаров: Петр Ян мог завершить бой с Фигейредо досрочно

Российский боец Олег Тактаров выразил мнение, что Петр Ян должен был досрочно завершить бой против бразильца Дейвисона Фигейредо. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Петр мог завершить бой во втором-третьем раунде, но решил не рисковать и делать только десять процентов от того, что умеет. Он мог забить Фигейредо», — заявил Тактаров.

23 ноября Ян победил Фигейредо в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 248 в Китае.

Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина — 50-45.

После этой победы на счету 31-летнего Яна стало 18 побед. Также он потерпел пять поражений. В активе бразильского бойца 24 победы, одна ничья и четыре поражения.

В со-главном поединке турнира встретились китаянка Сяонань Янь и Табатой Риччи из Бразилии. Этот поединок также завершился единогласным решением — 30-27, 30-27, 30-27 в пользу представительницы Китая.