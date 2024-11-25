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Анонс боёв 25 ноября — 1 декабря 2024, Гольцов — Попов, Рабаданов — Примус, Мусаев — Умалатов, Курбанов – Козаев, MMA, бокс

Сразу шесть россиян поборются за титул в одной из сильнейших лиг мира и $ 1 млн.

Российские финалы Гран-при PFL и возвращение Курбанова. Лучшие бои недели
© Чемпионат.com

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств порцию ярких турниров и противостояний. В UFC после ивента с участием Петра Яна недельный перерыв, зато на главную сцену выйдет лига PFL с итоговым турниром. В титульных боях организации сразу шесть российских бойцов – будет на кого посмотреть. А бокс на этой неделе перебирается в Екатеринбург, где состоится турнир с участием Магомеда Курбанова и многих других топовых боксёров.

29 ноября. Тимур Хизриев — Брендан Лонейн

В Саудовской Аравии состоится итоговый турнир PFL. В финале Гран-при в полулёгком весе выступит российский боец Тимур Хизриев, на счету которого 17 побед в 17 поединках. Если для Хизриева это первый бой за титул, то вот Брендан Лонейн — опытный боец, который в 2021 году добирался до полуфинала Гран-при, где уступил россиянину Мовлиду Хайбулаеву, а через год и вовсе стал победителем. На счету Брендана 31 победа в 36 боях, причём 16 — досрочных, так что для Хизриева это будет серьёзная проверка.

29 ноября. Денис ГольцовОлег Попов

Тяжёлый дивизион в PFL оказался самым «российским». Помимо Гольцова и Попова, в регулярном чемпионате выступали и Сергей Билостенный с Валентином Молдавским. Билостенный провёл только один бой в сезоне, и ему не хватило очков для выхода в полуфинал, а Молдавский неожиданно уступил Линтону Васселлу и тоже остался за бортом плей-офф. Для Гольцова это второй финал Гран-при подряд: в прошлом году он уступил Ренану Феррейре. А Олег Попов, как и Билостенный, перебрался в PFL из Bellator и в первый же сезон дошёл до финала.

29 ноября. Гаджи РабадановБрент Примус

Гаджи Рабаданов стал ещё одним бойцом, который перешёл из Bellator в PFL. В Bellator Рабаданов так и не проиграл, оформив пять побед, но и до титула не добрался. Зато добрался до финала Гран-при в новой для себя организации. В решающем поединке в лёгком весе он встретится с возрастным американцем Брентом Приусом, у которого в активе есть победа над Майклом Чендлером. Правда, два поражения из трёх в карьере Примус потерпел от россиян — Ислама Мамедова и Александра Шаблия. Было в карьере Брента и поражение от Усмана Нурмагомедова в титульном бою и полуфинале Гран-при: Примус проиграл, но позже результат был аннулирован из-за проблем Усмана с допингом. Просто Рабаданову в предстоящем поединке точно не будет, однако Гаджи постарается продлить российскую серию побед над Примусом и завоевать пояс.

29 ноября. Шамиль МусаевМагомед Умалатов

Финал Гран-при в полусреднем весе также будет российским. В нём сойдутся два непобеждённых российских бойца — Шамиль Мусаев и Магомед Умалатов. Умалатов уже не первый год выступает в PFL, но до финала добрался впервые. В нынешнем регулярном сезоне Магомед победил в том числе и Андрея Корешкова, чем обозначил свои титульные амбиции. А для Мусаева это первый сезон в PFL. До этого Шамиль дрался в KSW, а после победы над Алексеем Кунченко в RCC пробился в PFL, где оспорит титул и $ 1 млн. Два непобеждённых российских бойца в финале Гран-при PFL — ярчайшая вывеска предстоящего турнира.

30 ноября. Магомед Курбанов — Асланбек Козаев

В Екатеринбурге в ринг вернётся один из топовых местных боксёров, экс-претендент на титул чемпиона мира WBA в первом среднем весе Магомед Курбанов. Ему предстоит провести поединок против Асланбека Козаева. Курбанов в марте 2024 года потерпел первое поражение в карьере, уступив Исраилу Мадримову в титульном бою. Как заявил сам Курбанов, для него началась новая жизнь после этого поражения, и первым разделит ринг с новым Магомедом Асланбек Козаев. Козаев — опытный боксёр, за плечами которого более трёх десятков боёв и локальные чемпионские титулы. Асланбек, например, боксировал вничью с Давидом Аванесяном, который делил ринг и с Теренсом Кроуфордом, и с Джароном Эннисом. Так что у Курбанова очередной серьёзный вызов — если и возвращаться в титульную гонку, то через серьёзные испытания.

В ночь с 30 на 1 декабря. Санни Эдвардс — Галаль Яфай

В Бирмингеме состоится вечер профессионального бокса, организованный Эдди Хирном. Возглавит его 12-раундовый бой двух британских технарей — Санни Эдвардса и Галаля Яфая. Эдвардс — бывший чемпион мира по версии IBF, сейчас он пытается вернуться на вершину, и на его пути встал олимпийский чемпион 2021 года, непобеждённый в профессионалах Галаль Яфай. На бумаге бой выглядит крайне интригующе, вдобавок на кону будет стоять титул временного чемпиона мира WBC во втором наилегчайшем весе.

Бокс/MMA
Брент Примус
Усман Нурмагомедов
Сергей Билостенный
Денис Гольцов
Магомед Умалатов
Шамиль Мусаев
Тимур Хизриев
Петр Ян
Ислам Мамедов
Алексей Кунченко
Теренс Кроуфорд
Валентин Молдавский
Гаджи Рабаданов
Давид Аванесян
Майкл Чендлер
Андрей Корешков
Магомед Курбанов
Олег Попов