Российские финалы Гран-при PFL и возвращение Курбанова. Лучшие бои недели

Сразу шесть россиян поборются за титул в одной из сильнейших лиг мира и $ 1 млн.

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Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств порцию ярких турниров и противостояний. В UFC после ивента с участием Петра Яна недельный перерыв, зато на главную сцену выйдет лига PFL с итоговым турниром. В титульных боях организации сразу шесть российских бойцов – будет на кого посмотреть. А бокс на этой неделе перебирается в Екатеринбург, где состоится турнир с участием Магомеда Курбанова и многих других топовых боксёров.

29 ноября. Тимур Хизриев — Брендан Лонейн

В Саудовской Аравии состоится итоговый турнир PFL. В финале Гран-при в полулёгком весе выступит российский боец Тимур Хизриев, на счету которого 17 побед в 17 поединках. Если для Хизриева это первый бой за титул, то вот Брендан Лонейн — опытный боец, который в 2021 году добирался до полуфинала Гран-при, где уступил россиянину Мовлиду Хайбулаеву, а через год и вовсе стал победителем. На счету Брендана 31 победа в 36 боях, причём 16 — досрочных, так что для Хизриева это будет серьёзная проверка.

Тяжёлый дивизион в PFL оказался самым «российским». Помимо Гольцова и Попова, в регулярном чемпионате выступали и Сергей Билостенный с Валентином Молдавским. Билостенный провёл только один бой в сезоне, и ему не хватило очков для выхода в полуфинал, а Молдавский неожиданно уступил Линтону Васселлу и тоже остался за бортом плей-офф. Для Гольцова это второй финал Гран-при подряд: в прошлом году он уступил Ренану Феррейре. А Олег Попов, как и Билостенный, перебрался в PFL из Bellator и в первый же сезон дошёл до финала.

Гаджи Рабаданов стал ещё одним бойцом, который перешёл из Bellator в PFL. В Bellator Рабаданов так и не проиграл, оформив пять побед, но и до титула не добрался. Зато добрался до финала Гран-при в новой для себя организации. В решающем поединке в лёгком весе он встретится с возрастным американцем Брентом Приусом, у которого в активе есть победа над Майклом Чендлером. Правда, два поражения из трёх в карьере Примус потерпел от россиян — Ислама Мамедова и Александра Шаблия. Было в карьере Брента и поражение от Усмана Нурмагомедова в титульном бою и полуфинале Гран-при: Примус проиграл, но позже результат был аннулирован из-за проблем Усмана с допингом. Просто Рабаданову в предстоящем поединке точно не будет, однако Гаджи постарается продлить российскую серию побед над Примусом и завоевать пояс.

Финал Гран-при в полусреднем весе также будет российским. В нём сойдутся два непобеждённых российских бойца — Шамиль Мусаев и Магомед Умалатов. Умалатов уже не первый год выступает в PFL, но до финала добрался впервые. В нынешнем регулярном сезоне Магомед победил в том числе и Андрея Корешкова, чем обозначил свои титульные амбиции. А для Мусаева это первый сезон в PFL. До этого Шамиль дрался в KSW, а после победы над Алексеем Кунченко в RCC пробился в PFL, где оспорит титул и $ 1 млн. Два непобеждённых российских бойца в финале Гран-при PFL — ярчайшая вывеска предстоящего турнира.

30 ноября. Магомед Курбанов — Асланбек Козаев

В Екатеринбурге в ринг вернётся один из топовых местных боксёров, экс-претендент на титул чемпиона мира WBA в первом среднем весе Магомед Курбанов. Ему предстоит провести поединок против Асланбека Козаева. Курбанов в марте 2024 года потерпел первое поражение в карьере, уступив Исраилу Мадримову в титульном бою. Как заявил сам Курбанов, для него началась новая жизнь после этого поражения, и первым разделит ринг с новым Магомедом Асланбек Козаев. Козаев — опытный боксёр, за плечами которого более трёх десятков боёв и локальные чемпионские титулы. Асланбек, например, боксировал вничью с Давидом Аванесяном, который делил ринг и с Теренсом Кроуфордом, и с Джароном Эннисом. Так что у Курбанова очередной серьёзный вызов — если и возвращаться в титульную гонку, то через серьёзные испытания.

В ночь с 30 на 1 декабря. Санни Эдвардс — Галаль Яфай

В Бирмингеме состоится вечер профессионального бокса, организованный Эдди Хирном. Возглавит его 12-раундовый бой двух британских технарей — Санни Эдвардса и Галаля Яфая. Эдвардс — бывший чемпион мира по версии IBF, сейчас он пытается вернуться на вершину, и на его пути встал олимпийский чемпион 2021 года, непобеждённый в профессионалах Галаль Яфай. На бумаге бой выглядит крайне интригующе, вдобавок на кону будет стоять титул временного чемпиона мира WBC во втором наилегчайшем весе.