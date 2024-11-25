Монсон готов помочь в развитии Международной федерации ММА

Депутат парламента Башкирии Джефф Монсон готов помочь в развитии Международной федерации смешанных единоборств (ММА) и стать ее послом. Об этом он рассказал ТАСС.

Первый чемпионат мира по ММА, который прошел под эгидой новой международной федерации, состоялся в Ханты-Мансийске с 22 по 24 ноября. Россияне, выступавшие на турнире под флагом и с гимном страны, завоевали 14 золотых медалей.

"Отлично, что наша страна создала такую федерацию, - сказал Монсон. - Сейчас как раз то время, когда все надо брать в свои руки. Иные мировые федерации находятся в упадке. Я готов помочь в развитии нашей международной федерации".

О создании Международной федерации ММА было объявлено в декабре прошлого года. Ее президентом является Виктор Дроздов.