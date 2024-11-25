Боец Вадим Немков высказался об уходе из PFL

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков высказался о текущем состоянии своей карьеры.

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«У нас ещё остался бой по контракту. Бой с Нганну на данный момент неактуален, его не хочет сам Фрэнсис. Переход? Да, это возможно, будем смотреть. Мне необходимо драться три раза в год, сейчас не та периодичность. В Гран-при PFL я участвовать не хочу», — приводит слова Немкова ТАСС.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире PFL в феврале, Немков победил удушающим приёмом во втором раунде бразильца Бруно Каппелоццу. Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах 17 побед и два поражения.