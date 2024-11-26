Петр Ян не поднялся в новом рейтинге UFC, несмотря на победу над Фигередо

Медиа-команда UFC обновила рейтинг бойцов на своем официальном сайте по итогам прошедшего турнира. Россиянин Петр Ян не смог подняться с третьего места, несмотря на победу в бою против Дейвесона Фигередо.

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Россиянин сохранил за собой третье место в легчайшем весе, чемпионский титул в котором принадлежит Мерабу Двалишвили.

31-летний Петр Ян 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, проходившем в Китае, в главном событии вечера одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Дейвесоном Фигередо. В профессиональном MMA на его счету 23 поединка: 18 побед и 5 поражений.