Нганну ответил, боится ли Джонс драться с Аспиналлом

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну не считает, что действующий обладатель титула американец Джон Джонс избегает поединка с обязательным претендентом британцем Томом Аспиналлом.

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«Думаю, что это вопрос переговоров, мы не знаем всех подводных камней. Мы все знаем, что они [UFC] пользуются тем, чтобы во время переговоров сказать: «Оу, он не хочет драться с этим парнем, он боится». Так работает машина», — сказал Нанну в интервью YouTube-каналу TMZ Sports.

Ранее Джон Джонс оценил свои шансы на продолжение карьеры в UFC.