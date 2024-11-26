Чимаев задумывался об отказе от боя с Усманом на UFC 294

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев признался, что не уверен в том, что сразится с нигерийским экс-чемпионом Камару Усманом.

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Напомним, поединок Усмана и Чимаева состоялся на на турнире UFC 294 в октябре 2023 года и завершился победой уроженца Чечни раздельным судейским решением.