Стала известна дата реванша между Биволом и Бетербиевым

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут реванш 22 февраля. Дата стала известна журналисту Дэну Рафаэлу, который опубликовал информацию на своем сайте.

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По его словам, поединок пройдет в Эр-Рияде. В рамках вечера бокса запланировано пять боев, а возглавит его встреча чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе Дэниела Дюбуа с временным обладателем титула WBO Джозефом Паркером.

Ранее Бивол подал апелляцию на результат поединка с Бетербиевым и потребовал провести бой-реванш. В числе прочего, он попросил провести проверку работы судьи, который посчитал бой как 116:112.

12 октября Бивол уступил Бетербиеву в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель определился судейским решением.