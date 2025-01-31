Корешков дал прогноз на предстоящий бой Павловича и Розенстрайка

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) промоушена UFC между его соотечественником Сергеем Павловичем и суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

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« Д у м а ю , ч т о с к а р ь е р о й П а в л о в и ч а н и ч е г о о с о б е н н о г о н е п р о и с х о д и т . О н и з а х о д и л в U F C н е с п о б е д ы . П р о и г р а л о н т о л ь к о т о п а м . Н и ч е г о к р и т и ч н о г о и б о л е з н е н н о г о . Я с ч и т а ю , ч т о у н е г о в с ё т о л ь к о н а ч и н а е т с я . Р о з е н с т р а й к – о п а с н ы й с о п е р н и к . Б о л ь ш о й , с и л ь н о б ь ю щ и й , д у х о в и т ы й . О п р е д е л ё н н у ю о п а с н о с т ь н е с ё т в с е б е л ю б о й п р е д с т а в и т е л ь э т о г о д и в и з и о н а . Д у м а ю , в с ё р а в н о б у д е т д о с р о ч н а я п о б е д а С е р г е я » , — с к а з а л Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Павловича и Розенстрайка состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира.