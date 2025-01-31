РУСАДА в 2024 году проверило на допинг 230 российских боксеров

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2024 году протестировало на допинг 230 российских боксеров. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Самым проверяемым на допинг боксером в 2024 году оказался олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев, он тестировался шесть раз.

Пять проверок прошла победительница Игр БРИКС Азалия Аминева, по четыре раза были протестированы РУСАДА 24 отечественных боксера.

В середине октября Батыргазиев на турнире в Уфе защитил титул чемпиона мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA) среди профессионалов. В 10-раундовом титульном поединке весовой категории до 60 кг Батыргазиев победил филиппинца Альберта Пагару техническим нокаутом в 4-м раунде.

Батыргазиеву 26 лет, на профессиональном ринге он одержал 12 побед (7 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. В прошлом бою он завоевал титул временного чемпиона мира по версии Международной боксерской ассоциации (WBA), выиграв у ирландца Джоно Кэрролла техническим нокаутом в девятом раунде. На счету российского спортсмена также титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии WBA и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. В активе Батыргазиева также победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.