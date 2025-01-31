Адесанья назвал топ-5 величайших бойцов в истории ММА

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Исраэль Адесанья поделился мнением о величайших бойцах смешанных единоборств в истории этого вида спорта.

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« Я н а з о в у Д е м е т р и у с а Д ж о н с о н а , А н д е р с о н а С и л в у , Д ж о н а Д ж о н с а , К о н о р а М а к г р е г о р а и з - з а т о г о в л и я н и я , к о т о р о е о н о к а з а л н а э т о т с п о р т . Т а к ж е я о т м е ч у Ж о р ж а С е н - П ь е р а . Ч т о н а с ч ё т Х а б и б а ? О н , к о н е ч н о , т о ж е о д и н и з в е л и ч а й ш и х » , — п р и в о д и т с л о в а А д е с а н ь и G i v e m e S p o r t .

Исраэль отметил, что названный им список не окончательный, и в будущем он не исключил, что назовёт каких-нибудь других бойцов в качестве величайших.

1 февраля Адесанья проведёт поединок с Нассурдином Имавовым.