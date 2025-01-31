Джо Роган назвал причину доминирования дагестанских бойцов в UFC

Известный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о доминировании в смешанных единоборствах (ММА) россиянина Ислама Махачева и других бойцов из Дагестана.

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« П о л а г а ю , р е л и г и о з н ы е у б е ж д е н и я п о м о г а ю т д о б и в а т ь с я у с п е х а . Д у м а ю , э т о о д и н и з к л ю ч е й к у с п е х у д а г е с т а н с к и х б о й ц о в в U F C . О н и н а с т о л ь к о р е л и г и о з н ы и н а б о ж н ы . Э т о п о м о г а е т и м п о д д е р ж и в а т ь д и с ц и п л и н у . В р е з у л ь т а т е о н и в о о б щ е н е о т к л о н я ю т с я о т н а м е ч е н н о г о п у т и . Б л а г о д а р я э т о м у о н и п р о д о л ж а ю т п о б е ж д а т ь » , — с к а з а л Р о г а н в с в о ё м п о д к а с т е .

Ранее Джо поделился мнением о российско-армянском бойце смешанных единоборств Армане Царукяне.