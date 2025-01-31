Российский боец UFC Чимаев получил паспорт другой страны

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) получил паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. Об он написал на своей странице в в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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« Д л я м е н я ч е с т ь и п р и в и л е г и я — п р е д с т а в л я т ь э т у п р е к р а с н у ю с т р а н у . Я б ы х о т е л п о б л а г о д а р и т ь О А Э з а п о д д е р ж к у . Б у д у с т а р а т ь с я и з о в с е х с и л , ч т о б ы с т р а н а г о р д и л а с ь м н о й » , — н а п и с а л Ч и м а е в .

Ранее Чимаев назвал деньги и чемпионский пояс целью участия в боях. «Устроит ли UFC бой Шона Стрикленда с Дрикусом дю Плесси? Мне все равно, я подожду. Без разницы — Шон, Дрикус или [Исраэль] Адесанья», — отметил он, комментируя своего следующего потенциального соперника.

26 октября 2024 года Чимаев одержал победу на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ). Он победил австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде, успешно проведя удушающий прием. Бой прошел в среднем весе.

Хамзат Чимаев заявил, что станет чемпионом UFC в среднем весе в этом году

Для 30-летнего Чимаева это был первый за год поединок. В предыдущей схватке, которая состоялась в октябре 2023-го, он победил американца Камару Усмана. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения в ММА.