Волков заявил об обещании главы UFC дать ему титульный бой

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков заявил об обещании главы организации Даны Уайта дать ему титульный бой. Об этом пишет Sport 24.

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« В п л а н е с л е д у ю щ е г о п р е т е н д е н т а я — а к т у а л ь н ы й с п о р т с м е н . В о п р о с о ж и д а н и я . К о г д а б у д у щ и й ч е м п и о н р е ш и т п р о в е с т и с л е д у ю щ и й б о й , я н е з н а ю . П о л т о р а г о д а б е з б о е в в 3 6 л е т — д о с т а т о ч н о д о л г о » , — з а я в и л Волков.

8 декабря Волков проиграл французу Сирилу Гану на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все три раунда, судьи раздельным решением отдали победу французу.

После того поражения россиянин усомнился в компетентности женщины-судьи, которая работала на его бое против Гану.