Российский боец UFC Шара Буллет потерпел первое поражение

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) проиграл Майклу Пэйджу на турнире UFC Fight Night 250.

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Поединок продлился все три раунда. Шара Буллет проиграл единогласным решением судей.

До этого боя у Магомедова было 15 побед в 15 поединках. Пэйдж нанес россиянину первое поражение в карьере. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира.

Также Шара Буллет провел пять поединков в любительском MMA, одержав пять побед. Первый поединок он провел в феврале 2021 года, одолев представителя России Василия Зубкова.

В профессиональном MMA дебют Шары Буллета состоялся в 2017 году, когда он одолел китайца Йнкан Бао.

26 октября 2024 года Шара Буллет одолел армянина Армена Петросяна на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

Поединок завершился в самом конце второго раунда, когда россиянин отправил своего соперника в нокаут эффектным ударом.