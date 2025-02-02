Может ли состояться бой между Хамзатом Чимаевым и Нассурдином Имавовым

Президент UFC Дана Уайт ответил, может ли состояться поединок между топовыми бойцами среднего веса UFC — чеченцем Хамзатом Чимаевым и дагестанцем Нассурдином Имавовым.

© Чемпионат.com

« Е с т ь м н о г о в о з м о ж н о с т е й [ п о с л е п о б е д ы Н а с с у р д и н а ] , и д а , э т о о п р е д е л ё н н о о д н а и з н и х » , — с к а з а л Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 250.

Сегодня, 1 февраля, состоялся бой между Нассурдином Имавовым и бывшим чемпионом UFC в средней весовой категории нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Бой завершился победой Нассурдина нокаутом в начале второго раунда. Для Адесаньи это поражение стало третьим подряд.

Чимаев в последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби, разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером. Бой завершился победой Хамзата болевым приёмом в первом раунде.