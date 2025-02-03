Алискеров назвал дату следующего боя в UFC

Российский боец UFC Икрам Алискеров (15-2), выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о следующем выступлении в американском промоушене.

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« Х о р о ш о б ы в а е т , к о г д а г о т о в и ш ь с я к о д н о м у с о п е р н и к у . П о н и м а е ш ь , к а к п р о й д ё т в с т р е ч а . 2 6 а п р е л я у м е н я н а з н а ч е н б о й с М у н и с о м , в т р е т и й р а з . U F C п р е д л а г а л д р а т ь с я в Р а м а д а н , в н а ч а л е м а р т а , н о я о т к а з а л с я » , — п р и в о д и т с л о в а Алискерова издание MMA.Metaratings.ru.

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации две победы и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 6 в июне, Алискеров уступил техническим нокаутом австралийцу Роберту Уиттакеру.