Российский промоутер объяснил решение Чимаева взять гражданство ОАЭ

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал решение бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева принять гражданство ОАЭ. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

« Ш в е д с к и й з р и т е л ь у н е г о в с е г д а е с т ь , о н и е г о с ч и т а ю т с в о и м , р о с с и й с к и й з р и т е л ь у н е г о в с е г д а е с т ь , о н с ч и т а е т с я с в о и м , и з р и т е л ь в О А Э т е п е р ь е г о т о ж е с ч и т а е т с в о и м . И э т о , в п р и н ц и п е , з д о р о в о . Н и ч е г о п л о х о г о в э т о м н е т , т о л ь к о х о р о ш е е » , — з а я в и л Г а д ж и е в .

31 января стало известно о том, что Чимаев получил паспорт ОАЭ.

« Д л я м е н я ч е с т ь и п р и в и л е г и я — п р е д с т а в л я т ь э т у п р е к р а с н у ю с т р а н у к а к с п о р т с м е н и к а к г р а ж д а н и н . Я б ы х о т е л п о б л а г о д а р и т ь О А Э з а п о д д е р ж к у . Б у д у с т а р а т ь с я и з о в с е х с и л , ч т о б ы с т р а н а г о р д и л а с ь м н о й » , — з а я в и л б о е ц .

26 октября Чимаев победил австралийца Роберта Уиттакера в со-главном бою турнира UFC 308 в Абу-Даби. Поединок закончился в первом раунде, когда Чимаев заставил сдаться соперника после болевого приема. Чимаев одержал 14-ю победу в 14 боях в ММА. Роберт Уиттакер потерпел 8-е поражение в 34 поединках.