Петербургская федерация бокса вошла в число лучших в России

В Москве в рамках V Всероссийского боксерского форума состоялся праздничный гала-ужин, в рамках которого прошли чествования по итогам прошедшего года. Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга была отмечена лучшей по ряду показателей и на четвертом форуме подряд вошла в число лучших региональных федераций России.

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V Всероссийский боксерский Форум собрал представителей всех региональных федераций, а также лучших тренеров, арбитров, спортсменов страны, руководителей и партнеров.

В программе Форума состоялись панельные сессии, посвящённые актуальным проблемам отечественного бокса, спорта в целом и продвижению в СМИ и социальных сетях.

Во время информационных сессий были затронуты темы: «Бокс в эпоху цифровых технологий», «Модульные спортивные залы – быстровозводимое решение для спорта», «Антидопинговая политика в региональных федерациях».

1 февраля прошла отчётно-выборная конференция Федерации бокса России, на которой были утверждены составы исполкома и контрольно-ревизионной комиссии Федерации. Сразу после окончания конференции по представлению председателя Высшего наблюдательного совета Федерации Алексея Рубежного на заседании исполкома был избран новый генеральный секретарь. Им стал 33-летний уроженец Свердловской области мастер спорта России международного класса по боксу Александр Беспутин.