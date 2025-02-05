Майкл Пейдж назвал ключевую ошибку Адесаньи в бою с Имавовым

Британский боец UFC Майкл Пейдж прокомментировал поражение экс-чемпиона организации Исраэля Адесаньи в поединке с Нассурдином Имавовым на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Майкл Пейдж назвал ключевую ошибку Адесаньи в бою с Имавовым
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«Я увидел это в первом раунде. Когда Исраэль отходит и кто-то совершает повторную атаку, он откидывается назад. Ему очень комфортно уклоняться, но при повторной атаке наступает предел. Пример Андерсон Силва. Он уклонялся, когда по нему впервые тяжело попали. Если вы не двигаетесь и уклоняетесь, вы можете избежать двух-трёх ударов, но после четырёх-пяти ударов вас могут поймать», сказал Пейдж в подкасте Ариэля Хельвани.

Бокс/MMA
Майкл Пейдж