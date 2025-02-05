Майкл Пейдж назвал ключевую ошибку Адесаньи в бою с Имавовым

Британский боец UFC Майкл Пейдж прокомментировал поражение экс-чемпиона организации Исраэля Адесаньи в поединке с Нассурдином Имавовым на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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