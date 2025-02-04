Усик признан «Бойцом года»

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 KO) признан лучшим бойцом 2024 года по версии Ассоциации боксёрских журналистов Америки (WBAA).

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Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады – 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В сентябре 2016-го Усик стал чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в июле 2018-го – абсолютным чемпионом, после чего перешел в супертяжелый дивизион.

В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри. Реванш состоялся в декабре, и украинец снова победил по очкам.