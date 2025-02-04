Боец Штырков: у женского MMA нет будущего в России

Российский боец RCC Иван Штырков считает, что у женских боев по правилам ММА в России нет будущего.

« В р о с с и й с к и х М М А б у д у щ е г о н е т , п о т о м у ч т о в н е м н е т б у д у щ е г о у ж е н с к и х М М А . И у м у ж ч и н - т о м н о г о в о п р о с о в . М н о г и е м о л о д ы е р е б я т а б е з р а б о т ы с и д я т . Н е з н а ю т , г д е б о и б р а т ь . A C A – с а м а я б о л ь ш а я п л о щ а д к а в Р о с с и и , э т о д е л а т ь н е б у д е т н и к о г д а . И с л а в а б о г у . Ф е м и н и с т к и с о б е р и т е с ь , с е й ч а с я п о в а м п р о е д у с ь . Я р а д , ч т о о н и н е п р о п а г а н д и р у ю т ж е н с к и е М М А . Н е х о ч у н а э т о с м о т р е т ь » , – п р и в о д и т с л о в а Ш т ы р к о в а M M A . M e t a r a t i n g s . r u .

Он заявил, что RCC тоже, скорее всего, закончило проведение женских боев, потому что в них нет зрелища и интереса болельщиков.

В январе на турнире UFC Fight Night 249 россиянка Виктория Дудакова проиграла техническим нокаутом во втором раунде американке Фатиме Клайн. Это было ее второе поражение подряд. В августе 2024 года Виктория проиграла американке Сэм Хьюз

UFC не предложила 26-летней спортсменке новый контракт. В октагоне Дудакова одержала восемь побед и потерпела два поражения.