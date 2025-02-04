Боец Штырков: у женского MMA нет будущего в России

Штырков заявил, что у женского MMA нет будущего в России
Российский боец RCC Иван Штырков считает, что у женских боев по правилам ММА в России нет будущего.
«В российских ММА будущего нет, потому что в нем нет будущего у женских ММА. И у мужчин-то много вопросов. Многие молодые ребята без работы сидят. Не знают, где бои брать. ACA – самая большая площадка в России, это делать не будет никогда. И слава богу. Феминистки соберитесь, сейчас я по вам проедусь. Я рад, что они не пропагандируют женские ММА. Не хочу на это смотреть», – приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.
Он заявил, что RCC тоже, скорее всего, закончило проведение женских боев, потому что в них нет зрелища и интереса болельщиков.
В январе на турнире UFC Fight Night 249 россиянка Виктория Дудакова проиграла техническим нокаутом во втором раунде американке Фатиме Клайн. Это было ее второе поражение подряд. В августе 2024 года Виктория проиграла американке Сэм Хьюз
UFC не предложила 26-летней спортсменке новый контракт. В октагоне Дудакова одержала восемь побед и потерпела два поражения.