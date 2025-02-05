Леон Эдвардс назвал лучшего бойца MMA в истории

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс назвал, по его мнению, лучшего бойца MMA в истории.

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« Ч т о к а с а е т с я л у ч ш е г о б о й ц а , я б ы н а з в а л Джона Джонса. На втором месте у меня Андерсон Сильва», – сказал Эдвардс в подкасте The Louis Theroux.

Джону Джонсу 37 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец в 2008 году, тогда же перешел в UFC. В марте 2011 года Джонс стал чемпионом организации в полутяжелом весе (до 93 кг), после чего провел восемь защит.

В декабре 2018 года Джонс стал двукратным чемпионом в полутяжелом весе и после трех защит перешел в тяжелый дивизион (до 120 кг), где также стал чемпионом.