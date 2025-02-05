Дю Плесси дерется неправильно, но побеждает. Изучаем нестандартного чемпиона

За кем «охотятся» Чимаев и Махачев?

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В ночь на 9 февраля в Сиднее, Австралия, пройдёт очередной номерной турнир – UFC 312. Главным событием вечера станет титульный реванш в среднем весе между действующим чемпионом Дрикусом дю Плесси и экс-обладателем титула Шоном Стриклендом. Первый их бой прошёл год назад, и тогда южноафриканский боец победил раздельным решением судей. Дрикус – один из самых ярких и необычных парней в лучшей лиге на планете. Он часто становится объектом насмешек и критики. А многие и вовсе уверены, что дю Плесси дерётся неправильно. Но это лишь сделало южноафриканца одним из самых уникальных чемпионов в истории UFC.

Дрикус ворвался в UFC в октябре 2020 года. Именно тогда дю Плесси провёл свой первый поединок в лиге. Боец имеет профессиональный рекорд 14-2, который был набит в KSW и южноафриканской EFC. В каждом из промоушенов он успел побывать чемпионом. Но ни о какой безупречности речи не шло, поражения в послужном списке уже были. Поэтому новичка дивизиона средневесов вряд ли кто-то воспринимал всерьёз. Вот только сам Дрикус не обращал на это внимания и просто делал свою работу. И выдал серию из восьми побед. Более того, шесть раз дю Плесси удосрочил оппонентов.

С самого начала пути в UFC Дрикус производил двойственное впечатление. Тяжёлый и неповоротливый, но очень быстрый. Универсальный, но неуклюже работающий и в стойке, и в партере. При этом у дю Плесси есть важнейшее качество, которое и позволяет ему штамповать победы. У южноафриканца запредельный «инстинкт убийцы». Стоит оппоненту оказаться на канвасе или немного пропустить, Дрикус вцепляется в него и уже не отпускает. Именно по этой причине дю Плесси так часто побеждает досрочно. Он умеет наказывать за любую ошибку — раз за разом.

Лучшей проверкой на прочность в UFC для Дрикуса стали три последних поединка. В каждом из них на пути южноафриканца оказывались топы. Сначала дю Плесси перебил Роберта Уиттакера. Преимущество было действительно ощутимым – 74 атаки при 63% точности против 32 у оппонента (45%). Но в титульном бою со Стриклендом пришлось менять тактику. Шон выглядел намного активнее, лучше попадал, поэтому закономерно перебил претендента (183:140). Однако намного более важным фактором оказалось то, что Дрикус сделал шесть тейкдаунов и неплохо контролировал оппонента на настиле. Это и оценили судьи, которые отдали ему победу раздельным решением.

Сложнейшим вызовом стала битва с Исраэлем Адесаньей. Новоиспечённый чемпион не сильно уступил по акцентированным ударам (99:105), но именно ощутимых атак пропустил намного больше. Казалось, Иззи уверенно идёт к тому, чтобы вернуть пояс на своё плечо. Однако в четвёртом раунде дю Плесси нашёл ту самую ошибку оппонента. И просто финишировал его, предварительно «заземлив». Удушение сзади позволило провести первую защиту титула. Правда, именно после того поединка и пошли активные разговоры, что южноафриканец дерётся неправильно. И их инициатором оказался поверженный ранее Стрикленд.

« Д р и к у с в с ё д е л а е т н е п р а в и л ь н о , н о э т о в с е г д а р а б о т а е т . О н ж ё с т к и й и н е у д о б н ы й . В п о е д и н к е с н и м в с е г д а н у ж н о д е р ж а т ь р у к и п о в ы ш е , в с е г д а б ы т ь в х о р о ш е й п о з и ц и и . А т а к я д у м а ю , ч т о м о я у д а р к а в р а з ы л у ч ш е , ч е м е г о . И з з и п е р е б и в а л е г о , х о т я я в о о б щ е - т о И з з и п е р е е х а л » .

Сам дю Плесси абсолютно уверен в своих навыках. Он шикарно пользуется сильными сторонами, у него классная борьба. Поэтому южноафриканец замахивается даже на супертопов в этом плане. Поединок с Дрикусом – цель для Хамзата Чимаева и Ислама Махачева. И, кажется, дю Плесси готов принять каждый из этих вызовов: «Побью его. Я могу побить его. Знаю наверняка, что Хамзат будет проходить в ноги, это факт. Сможет ли он меня перевести? Наверняка. Я буду надеяться на это. Но потом ему придётся иметь со мной дело в партере, попытаться удержать меня. Смогу ли я перевести Хамзата? 100%. Смогу ли удержать его в партере? Конечно».

Ещё одно важнейшее качество Дрикуса – невероятная выносливость. И это можно проследить во многих поединках южноафриканца. Даже на старте пути в UFC он часто финишировал оппонентов именно в заключительных отрезках. А со Стриклендом и Адесаньей дю Плесси преображался именно после экватора боя, начинал буквально перерабатывать соперников. И с Чимаевым это действительно может стать преимуществом чемпиона: «Мы видели, что Хамзат доминирует в первом раунде, как никто другой. И мы видели, как он выдыхался в третьем раунде, как никто другой. Это пятираундовый бой. Покажи мне свой первый раунд, я встречу его в центре, и мы будем бороться. А затем мы выйдем на второй раунд и посмотрим, каковы будут ощущения. Может быть, мы снова будем бороться. Но за минуту до конца второго раунда мы начнём драться так, как я скажу. Мы будем бороться и биться на моих условиях».

Дрикус – один из самых ярких и нестандартных чемпионов в UFC. И теперь его ждёт испытание – защита титула в бою со Стриклендом. Если южноафриканец справится, он вполне может получить в оппоненты Махачева или Чимаева. И тогда все сказанные слова придётся подкреплять делом.