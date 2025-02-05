Илия Топурия объяснил, почему Мовсар Евлоев не заслуживает боя с ним

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия высказался о непобеждённом российском бойце дивизиона Мовсаре Евлоеве (19-0).

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« Я с ч и т а ю , ч т о Д и е г о з а с л у ж и в а е т э т о г о б о л ь ш е . У Мовсара больше боёв в UFC, но у него примерно восемь решений и пять из них – раздельные. Послушайте, ему нужно хоть кого-нибудь финишировать. Пускай он сделает что-то и поставит себя в соответствующее положение. И в таком случае… мы можем это сделать», — сказал Топурия в интервью FOX Sports Australia.

В своём последнем бою UFC 310 в декабре Евлоев победил единогласным решением экс-чемпиона организации американца Алджамейна Стерлинга.