Илия Топурия объяснил, почему Мовсар Евлоев не заслуживает боя с ним
Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия высказался о непобеждённом российском бойце дивизиона Мовсаре Евлоеве (19-0).
«Я считаю, что Диего заслуживает этого больше. У Мовсара больше боёв в UFC, но у него примерно восемь решений и пять из них – раздельные. Послушайте, ему нужно хоть кого-нибудь финишировать. Пускай он сделает что-то и поставит себя в соответствующее положение. И в таком случае… мы можем это сделать», — сказал Топурия в интервью FOX Sports Australia.
В своём последнем бою UFC 310 в декабре Евлоев победил единогласным решением экс-чемпиона организации американца Алджамейна Стерлинга.