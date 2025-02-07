Бивол назвал цель на реванш с Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол назвал цель на реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым. Его слова приводит The Ring.
Спортсмен заявил, что должен стать намного лучше.
«Не могу оставить судьям никаких сомнений. Я должен быть превосходным», — рассказал Бивол.
В январе Бетербиев высказался о предстоящем реванше с Биволом, который пройдет 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Каждый раунд может стать сюрпризом. В первом бою Бивол действовал хорошо», — заявил он.
12 октября 2024 года Бетербиев в первом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе победил Бивола. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.