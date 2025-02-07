Бивол назвал цель на реванш с Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол назвал цель на реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым. Его слова приводит The Ring.

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Спортсмен заявил, что должен стать намного лучше.

« Н е м о г у о с т а в и т ь с у д ь я м н и к а к и х с о м н е н и й . Я д о л ж е н б ы т ь п р е в о с х о д н ы м » , — р а с с к а з а л Б и в о л .

В январе Бетербиев высказался о предстоящем реванше с Биволом, который пройдет 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

« К а ж д ы й р а у н д м о ж е т с т а т ь с ю р п р и з о м . В п е р в о м б о ю Б и в о л д е й с т в о в а л х о р о ш о » , — з а я в и л о н .

12 октября 2024 года Бетербиев в первом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе победил Бивола. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.